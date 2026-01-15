Anna Montañana: "Es el partido más completo de la temporada"

La entrenadora de Perfumerías Avenida, Anna Montañana, mostraba su alegría por el buen partido del equipo ante Ferrol y también por la energía demostrada por sus jugadoras en la pista.

Valoración. “Partido muy completo. Todas las jugadoras han estado muy involucradas en todas las rotaciones. Ha sido un partido muy completo. Les hemos puesto en situaciones muy incómodas y lo hemos mantenido. Es el partido más completo de la temporada. Se han visto muy buenas cosas. Defensivamente hemos estado tremendas y en ataque hemos buscado muy buenas opciones”.

Altibajos durante la temporada. “Hemos hecho muy buenas cosas en el mes de diciembre, donde no lo teníamos fácil. Pero nos vino una cuesta de enero, con la lesión de Cave, que se nos descolocó la historia. Después de jugar con Girona, Estudiantes, Valencia… este ha sido un partido importante. Este equipo ha tenido muchos momentos bajos en estos cuatro meses y medio y sabe sufrir. Hoy ha sido un día bueno para tener esa sensación de decir que lo podemos hacer todas juntas”.

Ganar por 28 a Ferrol. “No lo había pensado. Había pensado una salida y una estabilidad durante el partido, porque Ferrol te lo exige. Es un buen resultado. El domingo, cuando tengamos que volver a pensar en A Malata, veremos cómo atacamos el partido con 28 puntos arriba porque se han visto cosas estratosféricas en el baloncesto. A Malata es un campo muy complicado”.