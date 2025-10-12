Anna Montañana señala los altibajos de Perfumerías Avenida ante Cadí La Seu

Anna Montañana reconocía que el partido ante Cadí La Seu fue de altibajos y ponía el foco en las mejoras que tienen que hacer sus jugadoras para los próximos encentros.

Valoración. “La valoración es lo que todos hemos sentido: altibajos. Hemos tenido momentos de partido para irnos a diferencia más grande y puede ser normal por tener jugadoras que empiezan en esta competición. Hay que controlarlo mejor. Hoy, en el momento que teníamos que estar más sólidas con balón, hemos cometido dieciséis pérdidas”.

Muchos fallos de concentración. “En esta competición, también la Eurocup, pero la Liga Femenina es la competición global y todos los equipos van a full. Cadí La Seu ha sido persistente. En el momento que estabas en la canasta que has metido, ellas te penalizaban”.

El regreso de Iyana. “Da esa frescura y te desbloquea el partido. Creo que ella ha echado mucho de menos estar con nosotras y nosotras también la hemos echado de menos”.

¿Cómo se prepara un partido a las once de la mañana? “No solo viene de hoy. Viene de llegar a las diez de la noche de Atenas. Hemos preparado el partido con el máximo provecho del tiempo que teníamos. Se le ha notado a Cave, que tenía un poco menos de efectividad. Once de la mañana, no lo vamos a cambiar, y cuanto antes te acostumbres mejor. Nosotras estamos acostumbradas a entrenar por la mañana, pero en el partido no hay tiempo en la adaptación. A las nueve estábamos aquí y a partir de ahí te olvidas”.