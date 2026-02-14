Anna Montañana, señalada y pitada por la afición de Perfumerías Avenida: "Estamos juntas en esto"

La afición de Würzburg pitó a Anna Montañana antes, durante y después de la derrota del equipo charro ante Jairis. La entrenadora, que estuvo acompañada por el presidente Jorge Recio, apareció en rueda de prensa escoltada por su cuerpo técnico.

Valoración. “Ha sido un partido consecuencia del jueves. Se ha visto: dieciocho puntos en la primera parte. Todos y todas lo han intentado. Lo hemos podido volver a lucharlo y encontrar situaciones, pero se veía que estaban muy dolidas por el jueves”.

Pitos de la afición. “Nos tenemos que recuperar y estamos juntas en esto. Las jugadoras están haciendo todo lo que está en sus manos. A nivel anímico todo ha sido muy duro y el staff está haciendo un gran trabajo. El jueves teníamos una ilusión muy grande porque sabemos cómo está la Liga y la Eurocup podía ser algo muy ilusionante”.

Baja de Cave. “Eso ha sido un mazazo, realmente. Y anímicamente también porque es una jugadora que es muy silenciosa, pero hace mucho. Cuando supimos que no podía jugar, también ha sido un poco más de meter el dedo en la llaga para las propias compañeras. Se hizo daño en una acción fortuita. Este equipo ha remado mucho durante cinco meses y sabemos cómo navegar las dificultades”.

Mensaje del presidente. “Esto es un cúmulo de cosas. Es deporte y hay que ganar, es un club con mucha tradición de ganar y es difícil en estos momentos seguir donde estábamos hace años, por cómo es la Liga. Ha bajado, nos ha apoyado y también es necesario que las jugadoras vean que todos estamos en el mismo barco”.