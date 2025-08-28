Anna Montañana: “Me siento bien, contenta y súper ilusionada”

Necesitaba borrón y cuenta nueva Perfumerías Avenida. Así lo ha repetido hasta la saciedad Jorge Recio, que ha impulsado una plantilla prácticamente nueva y con mucha gente joven para la próxima temporada.

Y eso también se nota en la cara de Anna Montañana, que muestra una sonrisa continua tanto en las ruedas de prensa como en las sesiones de trabajo. “Estoy feliz. Estoy contenta de lo que veo, de verles las caras a ellas, de cómo sonríen. La sonrisa solo es una parte, pero estoy contenta por cómo entrenan. Hemos entrenado tres veces, pero todo fluye”, explica la entrenadora perfumera.

Y Anna Montañana da la clave para empezar a unir las piezas del nuevo puzle de Perfumerías Avenida: “Cuando tienes una mentalidad de absorber y crecer, todo fluye más rápido. Evidentemente vamos a tener que subir el Tourmalet y unir a doce jugadoras nuevas, como ya os he mencionado. Me siento bien, contenta y súper ilusionada”.