Antonio Dinis continúa en el Atlético Carbajosa

El Atlético Carbajosa ha anunciado a su quinta pieza para la próxima temporada. Se trata de Antonio Dinis, que ya estuvo la pasada campaña en el club del alfoz charro. Dinis, ala-pívot angoleño de 2,01 metros, será la quinta pieza del conjunto de Manolo Rodríguez y se une a Jorge Morán, Adri Sánchez, Samuel López y Derrick Pizarro.

“A punto de cumplir 25 años, el jugador luso destaca por su potencia física, su capacidad para jugar en varias posiciones y su ambición por crecer junto al equipo. El cuerpo técnico confía plenamente en que Dinis sea un jugador determinante en esta nueva etapa, en la que el club aspira a dar un salto de calidad en Tercera FEB”, explican desde el Atlético Carbajosa.

Y el jugador ha dejado clara su postura para esta nueva temporada: “Tengo muchas ganas de empezar. Este año vamos a por todas, y voy a dar lo mejor de mí para que el equipo llegue lo más alto posible”, afirma Dinis.