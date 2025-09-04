Antonio Ferreiro y la opción de jugar la División de Honor con Unionistas: “Esto puede ser un escaparate”

Antonio Ferreiro es una de las caras nuevas de Unionistas para el debut en División de Honor juvenil. El centrocampista, que se formó en las categorías inferiores de la UD Santa Marta, sabe que tienen que ser un equipo disciplinado y trabajado defensivamente para no cometer errores en la categoría.

Punto y final a la pretemporada. “Estamos ya en la última semana de pretemporada y estamos ya enfocados en Getafe. Tenemos muchas ganas de empezar la competición. El partido ante Las Rozas fue lo más cercano a la competición para nosotros y tenían chicos con mucha calidad. Nosotros, a competir en todos los partidos”.

Competitividad máxima en División de Honor. “Es una categoría con rivales de mucha calidad como el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hay que competir al máximo y perfecto, porque si cometemos errores, nos van a penalizar porque son jugadores de alto nivel”.

La oportunidad de jugar la División de Honor con Unionistas. “Cuando llamaron a mi padre desde Unionistas, la opción me ilusionaba mucho porque es la mejor categoría juvenil. Todo el mundo sabe que esto puede ser un escaparate”.

Sistema 1-4-4-2. “Raúl nos dice siempre que tenemos que ser muy fuertes y compactos. Defensivamente tenemos que ser muy duros. En la pretemporada lo estamos reflejando muy bien. Confiamos todos en la idea de Raúl”.

Partidos ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid, marcados en rojo. “Obviamente, sabemos a lo que vamos. Hay partidos que tocará sufrir. Pero creemos mucho en nuestra idea, en ser un equipo y una piña. La afición va a ser muy importante”.

¿En qué se parece Ferreiro hijo a Ferreiro padre en el campo? “Sobre todo, en las ganas que tengo dentro del campo. Seguro que mi padre tendría las mismas. Siempre doy lo máximo de mí y nunca rendirme. Las oportunidades siempre llegan y este año es un reto muy chulo para mostrar mi nivel”.