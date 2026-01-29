Antonio Ferreiro, en la previa del Unionistas – Real Madrid de División de Honor: “En el Reina Sofía puede pasar de todo”

El Juvenil A de Unionistas ya prepara el partido ante el Real Madrid en División de Honor. El conjunto charro recibirá al líder de la categoría en el Reina Sofía a las 18 horas del sábado. Antonio Ferreiro es uno de los hombres clave en el esquema charro y, aunque sabe del potencial del equipo merengue, sueña con un triunfo histórico para el club.

Es el partido marcado en rojo en el calendario. “Sí, claro. Sabemos la dificultad que tiene, pero venimos con la moral alta con la victoria a domicilio del otro día. Le miraremos de tú a tú a un Real Madrid que tiene jugadores increíbles”.

¿Tiene opciones Unionistas de ganar al Real Madrid? “En el Reina Sofía puede pasar de todo. Sacamos muchos puntos como locales y también empatamos con el Atlético de Madrid. Esperemos que venga mucha gente a las gradas. Contra el Atlético de Madrid se vio reflejado nuestro trabajo y nos empataron en el 85”.

¿Qué jugador le gusta más del Real Madrid? “Tienen en cada posición jugadores muy buenos. A mí especialmente me gustan Carlos y Gabri Valero. Sabemos que nos van a someter durante muchos tramos del partido y tendremos que estar replegados y defender. Luego tendremos que aprovechar nuestra ocasión o nuestras ocasiones”.