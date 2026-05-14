Antonio Paz, ambicioso en el final de campaña: “Los dos objetivos postsalvación están intactos”

El director deportivo de Unionistas, Antonio Paz, se muestra ambicioso en el final de temporada y se encuentra inmerso en la confección del cuerpo técnico y la plantilla para la campaña 2026/27.

Quedan dos partidos para el término de la temporada. ¿Qué sensaciones tienes? “Buenas e ilusionantes. El equipo está liberado y a nivel de juego es el mejor de la temporada. Los que somos aficionados del club estamos disfrutando de Unionistas. Los dos objetivos postsalvación están intactos”.

¿Cuánta importancia tiene para Unionistas entrar en Copa del Rey? “Creo que mucha. Primero en el plano económico, que nos ayuda a todos para tener más recursos de cara al mercado que viene. Y también a nivel deportivo, porque somos un club humilde que tenemos un idilio con la Copa. La Copa se vuelve un objetivo fundamental y, como tú dices, es importante para firmar o renovar porque es un atractivo. Jugar la Copa Federación es un problema en pretemporada”.

El club negocia para entrenar en hierba natural. “Lo valoro como un gran paso en ese crecimiento del que hablamos del club y esas cosas que no se ven desde fuera. Si hablábamos antes de que la Copa es un atractivo para el jugador, lo del césped natural también es clave. Si no tiene la misma importancia, está muy cerca”.

¿Confía en que se quede Mario Simón? “La verdad es que sí. No sé, veo su día a día y creo que disfruta de la ciudad, del club y del entorno de trabajo de la oficina. También tiene el cariño de la afición. Estamos trabajando en ello. No va a ser fácil. Tengo esa confianza de que se pueda dar”.

Pero ya ha abierto el plan B con otros entrenadores. “Como bien sabes, hay que estar preparado. No ha habido contactos, pero sí estamos en el mercado. Manejamos diferentes nombres por orden de preferencia. Aunque ojalá no haya que tirar de esa lista”.

El resto del staff será de la casa o irá de la mano del entrenador. “Es una situación que hay que ver. Si continúa Mario, tendremos que analizar; y si viene otro entrenador también. Hay que ver qué pautas nos marcan. Pero sí tenemos claro que gente de la casa tiene que haber, tenemos que dar oportunidades a nuestros trabajadores”.

¿Cómo lleva las renovaciones para la próxima temporada? “Cuando las cosas van bien y los jugadores han hecho buena temporada. Hay jugadores con ofertas, aunque todavía no tienen plazo para decidir. El jugador quiere tenerlo todo muy claro. No sabemos en qué categoría vamos a jugar la temporada que viene. Algunos como De la Nava, van a continuar, aunque falta la firma y esa última opción de agente. Creo que De la Nava ha vuelto a disfrutar del fútbol en su ciudad. Ojalá esa firma se haga. Álvaro Gómez está haciendo muy buenos números, pero tengo mucha confianza en que le vamos a renovar”.

Está acabando con una plantilla de 24 jugadores. “Es lo que ha sucedido por circunstancias de todo el año. Ponemos la vista atrás y cada mes pasaban muchas cosas. No es lo ideal. La idea era hacer una plantilla corta y vamos a tener que ir este verano a eso por tema de presupuesto. La cantera tiene que tener su espacio y así lo dicen el filial y el juvenil con sus salvaciones”.

¿Cuánto va a decrecer el presupuesto en plantilla la próxima temporada? “Espero que no mucho. Espero que se mantenga parecido. Creo que dependerá de la Copa del Rey. Seguimos siendo atractivos. No espero crecimiento, pero espero que tampoco decrezca”.