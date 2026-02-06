Antonio Paz apuesta por la plantilla más larga de la historia de Unionistas
El director deportivo recluta para el tramo final de la temporada a 25 jugadores a las órdenes de Mario Simón
La apuesta de Antonio Paz para la segunda mitad de la temporada de Unionistas es una plantilla larga, la más larga de la historia del club. El director deportivo pone a disposición de Mario Simón a un total de 25 piezas para los últimos dieciséis choques de la fase regular de Primera RFEF.
El director deportivo valoró muy positivamente su trabajo en invierno: “No es momento de defenestrar el trabajo que se hizo en verano. Creo que los siete que ya no están eran buenos jugadores. Hay chicos que no contaban para el míster y luego las situaciones de las ventas o la de Luis Roldán, que se fue en búsqueda de minutos”.
Para el tramo final de la temporada, Mario Simón contará con los porteros Salvi y Marco Coronas; los defensas Olmedo, Jan Encuentra, Abde Saidi, Prada, Mounir, Henry Hiobi (con ficha de filial, pero solo trabaja con el primer equipo), Gorjón, Ramiro, Farru y Vadik; los centrocampistas Juanje, Jota, Juanma, Masllorens; y los atacantes Álvaro Gómez, Serpeta, Adam Arvelo, Aarón Piñán, De la Nava, Chibozo, Hugo de Bustos, Artola y Pere Marco.
