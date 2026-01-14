Antonio Paz y el debut de Henry Hiobi en Unionistas: "Tampoco hay que matar al chico por los minutos del otro día"

Antonio Paz estuvo presente en la rueda de prensa de presentación de Adam Arvelo, aunque las preguntas fueron, en gran parte, sobre la situación del lateral izquierdo.

La llegada de Adam Arvelo. “Yo ya le he visto en Portugal y en Sporting Lisboa y tuve la suerte de verle en Almendralejo. Gracias a Luis Helguera empezaron las conversaciones hace un mes. Hay que agradecerle a Luis, a Las Palmas y a su agente Borja Laso”.

¿Va a fichar Unionistas un lateral izquierdo? “La posición y la pregunta del millón. Se está trabajando en ello y es una realidad en la que se está trabajando desde que tuvimos la notificación de la sanción de Palmero. Peinamos el mercado y tocamos nombres que salieron en prensa. Hemos estado trabajando en jugadores bajo la fórmula de cesión. La situación de Adam llevamos un mes con ella y tienen su tiempo y su trabajo. A Prada le ha mirado un tuerto y ahora tiene un proceso gripal. Es una necesidad clara”.

¿Va a seguir Henry Hiobi en dinámica del primer equipo? “Es un elemento que viene para ayudar al filial y está con nosotros en los entrenamientos. El entrenador decidió que era la mejor opción y no salió como queríamos. No hace falta que haya medida de presión del míster. Él podrá seguir ayudándonos en los entrenamientos y lo ideal para el chico es que ayude al filial. Cuando tenga que ayudarnos, nos ayudará. Tampoco hay que matar al chico por los minutos del otro día”.

¿Tienes claro que lateral izquierdo vas a fichar? “Sí que tenemos una prioridad, que no es sencilla. Sí tenemos una opción 1 no sé si muy avanzada, pero queremos que sea ese jugador. Hay varias opciones dos y varias opciones tres. No te voy a decir el nombre, pero seguro que si investigas lo adivinas”.

La situación de Pachón. “Es un poco la línea de la semana pasada. Ahora mismo no va a tener muchos minutos y su comportamiento y su entrega son de 10. Al final, el agente está trabajando en diferentes situaciones y cuando tengan alguna situación que pueda encajar, saldrá”.

Otras opciones. “Si sale Pachón, habrá que buscar otro perfil. Hay que estar preparado en cada posición”.