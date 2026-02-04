Antonio Paz explica sus 24 horas frenéticas de fin de mercado en Unionistas: en un curso de la RFEF, con ordenador y muchas llamadas

Antonio Paz se puso buena nota en el fin de mercado de fichajes de Unionistas y explicó cómo fue su último día de trabajo: inmerso en un curso de la RFEF, con el ordenador y muchas llamadas para cerrar las últimas incoporaciones.

Valoración del mercado. “Creo que positivo. Es muy diferente a lo previsto y a lo que pensábamos. Hay muchas situaciones que van surgiendo de traspasos, salidas y cláusulas. La idea era satisfacer esas necesidades y cubrir sobre todo el lateral izquierdo. Y luego intentar subir el nivel. Creo que lo hemos logrado. Es un mercado de oportunidades. Los cinco que están al lado mío, en verano era casi imposible que vinieses aquí”.

Las cifras del traspaso de Abde Damar. “Prefiero no hablar de cifras. Creo que están bailando por las redes diferentes cifras, no estoy muy al tanto de las cantidades. Es una buena oportunidad para el club porque es un chico que acababa salario y hemos podido reinvertir. Son situaciones que hay que mirar también por el chico y la persona humana”.

¿Ha mejorado la plantilla? “Creo que lo hemos conseguido. No es momento de defenestrar el trabajo que se hizo en verano. Creo que los siete que ya no están eran buenos jugadores. Hay chicos que no contaban para el míster y luego las situaciones de las ventas o la de Luis, que se fue en búsqueda de minutos”.

¿Cuántas veces has visto en directo a Abde Saidi? “En el radar de los aficionados no. Su agente estuvo visitándonos en diciembre o así. Ya teníamos la situación de los laterales y estuvimos viendo vídeos y partidos. También es capaz de jugar en el perfil izquierdo. Durante todo el mes de enero lo hemos tenido en nuestro campograma y con informes de los scouts de Francia. Ha sido una operación rápida. A Abde no le hemos visto jugar en directo. Ahora, con las herramientas que tenemos, podemos acceder y saber casi cómo respiran los jugadores. Si tiene que participar va a dar el nivel”.

¿Cómo has vivido las últimas horas de mercado en mitad de un curso en la RFEF, de viaje a Salamanca y el tramo final en el Reina Sofía? “Fue de locos. Estaba justo en Las Rozas con el curso, varias ponencias de Monchi, de Fran y me puse con el ordenador en la última fila, trabajando, atendiendo y haciendo muchas llamadas. Salir de allí, venir directo a la oficina que estaba Torrens con unos dulces y con ganas de acabar el trabajo. Apagamos las luces del Reina Sofía sobre las 23:30 horas y mi madre me tenía preparada la cena en Babilafuente”.