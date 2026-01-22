Antonio Paz explica la ausencia de oferta de renovación a Álvaro Gómez: “No es el momento de plantear eso”

Antonio Paz tuvo una rueda de prensa ajetreada sobre el futuro de Unionistas y confirmó la noticia desvelada por SALAMANCA24HORAS.COM sobre la posible marcha de Abde Damar al Zamora. Además, también explicó por qué no le ha ofrecido la renovación a Álvaro Gómez.

La llegada de Chibozo y Mounir. “Mounir, el deseado lateral izquierdo, no pudo tener mejor debut. Todos le conocéis de su paso por el Guijuelo. Viene cedido hasta final de temporada. Ha sido casi un parto, como quien dice. Recuerdo haberle preguntado a Javi Lara por Mounir después de verle ante Tarazona en noviembre. Había más nombres encima de la mesa, pero cuando quieres a un jugador hay que ser paciente. Chibozo es un atacante y puede jugar en cualquier posición de arriba. Es una petición del míster y nosotros ya lo habíamos visto en Youth League. Nos puede dar muchos recursos y nuestro scout que ve fútbol de Francia se sorprendió que pudiéramos tener un jugador así”.

Confirma que Pachón sale del club. “Todavía a nivel de redes no es oficial, pero ya se estaba firmando los papeles para salir. Ya aprovecho para darle las gracias por el desempeño que ha tenido con nosotros y lo gran profesional que es, que nunca ha venido sin una sonrisa y siempre ha sido el más bromista del vestuario”.

La marcha de Gastón Valles. “Otra cosa no, pero lo he aprendido bien en Unionistas y no engaño. Él nos decía que no quería irse, pero todo se acelera los primeros días de la semana pasada y el Tenerife nos dice que sí quería ir a por él. Yo les planteo que le dejen aquí cedido. El Tenerife nos dice que tienen un interés en incorporar a Gastón, luego es verdad que ellos son conscientes a través del contrato de la cláusula que tiene y el Tenerife le hace la propuesta del jugador”.

Confirma las negociaciones con el Zamora por Abde. “Es una situación que el Zamora ha contactado con nosotros y el chico tiene contrato hasta final de temporada. Es una situación para él importante porque hablamos de varios años de contrato. Estamos en esas negociaciones y tendríamos que llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Acaba contrato en junio”.

¿Qué va a fichar de aquí a final de mercado? “El tema del atacante, estamos preparados para el tema del extremo y, lo que te dije hace una semana, estamos preparados para las demás posiciones por si puede haber alguna salida más”.

Sin oferta de renovación para Álvaro Gómez. “No es el pronto. Nos cuesta a todos mirar a la temporada que viene. Por rendimiento y por lo que nos está aportando, es algo que va a ocurrir y tiene que ocurrir. No ha habido esas conversaciones. No es que Unionistas gane nada o pierda, no es el momento de plantear eso. Tampoco sabemos quiénes vamos a estar aquí el año que viene. Pensamos que durante el mercado, no es el momento. Si pienso que se va a encarecer o no, Álvaro sabe lo que es el club y nosotros lo que va a merecer el año que viene”.