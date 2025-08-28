Antonio Paz: “Nos falta la guinda del pastel”

Últimos días del mercado de fichajes. Y Unionistas todavía tiene que cerrar el equipo. Antonio Paz afronta los últimos días con el teléfono en la mano en busca de una pieza más. “Nos falta la guinda del pastel”, reconoce a SALAMANCA24HORAS.COM.

El director deportivo deja abierta la puerta a un futbolista más en el ataque. “Un delantero o un extremo”, prosigue el propio Antonio Paz. En cuanto al perfil deseado, el de Babilafuente concluye: “Queremos alguien diferencial, que pueda atacar el espacio”.

De momento, Unionistas cuenta con 21 fichas del primer equipo y el cambio de formación también puede conllevar la búsqueda de otras piezas para la plantilla.