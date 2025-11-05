Antonio Paz ya está en marcha para el mercado de invierno de Unionistas
El director deportivo salmantino explica cómo se van a mover en los próximos meses
Antonio Paz ya está en marcha para el mercado de invierno en Unionistas. El director deportivo reconoce cómo están trabajando para incorporar al lateral izquierdo y cómo se planea mover en los próximos meses.
Han tocado a varios laterales izquierdos, ¿cuándo cerrará la nueva incorporación? “Como dices, llevamos tiempo sondeando el mercado con jugadores libres y esperando la resolución del caso Palmero. Ahora esperamos que se acabe la cesión con el Tenerife. Llevamos tiempo trabajando en ellos, no hay nada cerca pero sí hemos tenido varias conversaciones con agentes. ¿Los nombres que han salido? Algunos no han salido. Son jugadores que hemos contactado y no quiere decir que vayan a ser los elegidos. Es una posición específica y oficial. Queremos jugadores que mantengan el nivel de la plantilla”.
Quería una plantilla corta y tuvo que acudir a 23 fichas. “Sí. Es un poco la dicotomía del fútbol, de lo que es Unionistas y de cómo ha empezado la temporada. Al final, en nuestra idea, queríamos irnos a 20 o 21 y hubo la situación de Hugo de Bustos para que fuese una ficha más y la oportunidad de mercado con Gastón Valles”.
¿Cuándo va a comenzar a preparar el mercado de invierno Unionistas? “Ya estamos en ello. Tú sabes cómo funciona este trabajo. Nuestro secretario técnico, los scouts o yo estamos viendo opciones en mercado nacional. Creo que es pronto. Pero ya podemos intuir algún jugador de categorías inferiores que destaca y otros de nuestra categoría que no tiene minutos”.
Sus antecesores en el cargo, siempre decían que empezaban en diciembre. “Creo que es un mercado muy complicado y que no te resuelve muchas certezas. También va de la mano de la clasificación, salidas o lesiones”.
¿Espera una ventana de fichajes movida? “Espero que no. Sería buena señal porque querría decir que el equipo es estable y no hay mucho que retocar. Es una expectativa y una mierda positiva. A principios de noviembre, creo que no y espero que sea tranquila”.
¿Dónde ve el mayor déficit en el equipo? “Ahora, por la situación que tenemos de lesiones y la sanción de Palmero, es que vamos justos en la parcela defensiva. Los nombres que ahí tenemos no pueden participar por lesión. Yo estoy contento con la plantilla porque es joven y tiene muchas virtudes. Es equilibrado y tiene diferentes perfiles”.
¿En qué ha acertado y en qué debe mejorar Antonio Paz? “Mejorar en todo. Estoy en un continuo aprendizaje. Vengo con un bagaje importante y he aprendido mucho de todos los directores deportivos que han pasado por el club desde Gorka Etxeberria. He mejorado en gestión de vestuario, con los entrenadores, con el staff, con los representantes… ¿En qué he acertado? Las notas son a final de año. El equipo es competitivo y la victoria en Tenerife en un hito que nos ha marcado porque hay madera para disfrutar del año”.
¿Está viendo más Primera RFEF o más Segunda RFEF? “Este fin de semana es el ejemplo de que veo un poco todo. Nuestra categoría, por volumen de jugadores, no varía tanto y está todo más controlado. Este fin de semana fue a un Tarazona – Ibiza y luego a un UD Logroñés – Utebo. Es nuestro mercado. Tampoco perdemos el foco en ligas extranjeras y también vemos Segunda División. Incluso División de Honor”.
¿Cuánto peso va a tener Mario Simón a la hora de firmar en invierno? “Soy de la opinión de que es importante que el entrenador tenga peso y opinión para que cada jugador se adecúe en el verde. Igual que en verano con Oriol Riera. Así lo ha habido en el caso de Gastón Valles y lo está habiendo en el tema del lateral izquierdo”.
