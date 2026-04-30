Antonio Paz y Mario Simón: reunión a la vista

En Unionistas tienen muy claro que no quieren un culebrón largo con la renovación o no de Mario Simón. El director deportivo y el entrenador se verán las caras la próxima semana, una vez jugado el partido ante el Real Madrid Castilla, para ver en qué punto se encuentra cada uno.

Si en el club ven que Mario Simón tiene predisposición a continuar, se abrirán las negociaciones. Aunque también son conscientes de que el técnico ha aumentado su caché tras esta temporada y que tendrá otros pretendientes en el mercado.

En el caso de que Mario Simón muestre dudas o no esté convencido del proyecto, Unionistas abrirá la puerta a buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada.

Esta decisión se ha convertido en prioritaria y, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, desde el club no quieren que se dilate en el tiempo para poder empezar a preparar la próxima temporada.