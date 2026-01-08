Antonio Paz y la posibilidad de incorporar un portero: "Ahora mismo no, pero..."

Antonio Paz tomó el protagonismo en la rueda de prensa de presentación de Vadik Murria y habló de la actualidad de Unionistas con nombres y apellidos.

¿Está buscando un portero? "Ahora mismo no, pero es una posición en la que tenemos nombres y hay que estar preparado. Sí ha habido ofrecimientos. Puede haber lesiones y toma de decisiones".

Situación de Pachón. "Hay algún jugador con pocos minutos como

pachón, pero su actitud es buena a nivel de compromiso. Los agentes quieren minutos y en Unionistas estás para demostrar. El míster no le está dando demasiada bola y está teniendo pocas oportunidades".

¿Puede salir Gastón? "Preocupados y ocupados. Cuando vino Gastón sabíamos que había un riesgo en invierno. Ha encontrado un buen contexto para competir. Tengo la fe y creo que él está en esa línea, que acabe con nosotros.

Sin opciones para Álvaro Santiago. "No entra en los planes del míster y está buscando salida".

Por su parte, el central Vadik Murria dejaba claro su carácter competitivo desde el minuto 1. "Me contacta un agente que es amigo mío y todo fue muy fácil. Estoy acostumbrado a este tipo de estructuras y lo importante es cómo compitas en el campo. Voy a dar el 100% de mí", expresó el central ruso.