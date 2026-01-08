Antonio Paz y la posibilidad de incorporar un portero: "Ahora mismo no, pero..."

El director deportivo puso nombres y apellidos a la actualidad del equipo blanquinegro

Presentación de Vadik Murria como nuevo jugador de Unionistas de Salamanca
Presentación de Vadik Murria como nuevo jugador de Unionistas de Salamanca

Antonio Paz tomó el protagonismo en la rueda de prensa de presentación de Vadik Murria y habló de la actualidad de Unionistas con nombres y apellidos.

¿Está buscando un portero? "Ahora mismo no, pero es una posición en la que tenemos nombres y hay que estar preparado. Sí ha habido ofrecimientos. Puede haber lesiones y toma de decisiones".

Situación de Pachón. "Hay algún jugador con pocos minutos como

pachón, pero su actitud es buena a nivel de compromiso. Los agentes quieren minutos y en Unionistas estás para demostrar. El míster no le está dando demasiada bola y está teniendo pocas oportunidades".

¿Puede salir Gastón? "Preocupados y ocupados. Cuando vino Gastón sabíamos que había un riesgo en invierno. Ha encontrado un buen contexto para competir. Tengo la fe y creo que él está en esa línea, que acabe con nosotros.

Sin opciones para Álvaro Santiago. "No entra en los planes del míster y está buscando salida".

Por su parte, el central Vadik Murria dejaba claro su carácter competitivo desde el minuto 1. "Me contacta un agente que es amigo mío y todo fue muy fácil. Estoy acostumbrado a este tipo de estructuras y lo importante es cómo compitas en el campo. Voy a dar el 100% de mí", expresó el central ruso.

También te puede interesar

Lo último

stats