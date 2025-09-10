Antonio Paz, satisfecho con el mercado de fichajes de Unionistas: “Creo que he conseguido saciar las necesidades de Oriol. En cada fichaje ha dado el visto bueno”

Unionistas de Salamanca venía al finalizar la temporada 2024/2025 de salvarse en la última jornada de liga, lo que hacía pensar que se tenía que realizar un gran cambio en la plantilla para poder revertir la situación y mantener la categoría en la 2025/2026. Ante esto, Antonio Paz cogía la riendas de la dirección técnica y se trabajó en la búsqueda de jugadores, fichando o consiguiendo la cesión de un total de 16 nuevas incorporaciones al conjunto blanquinegro.

Ante la falta de jugadores con contratos que se mantuvieran en el conjunto charro ha destacado que “supimos esperar los tiempos del mercado y estoy muy contento. Creo que he conseguido saciar las necesidades de Oriol. En cada fichaje él ha dado el visto bueno y al final el Míster tenía al principio unas exigencias importantes. Sobre todo, quería gente con pata y que pueda estar a ritmos alto”.

Asimismo, ante la ‘nueva plantilla’, ha expuesto que “hay gente con talento, incluso gente con lesiones que no hemos podido aún disfrutar. No hay un talento diferencial, pero creo que ninguno de los equipos de la liga lo tiene”.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que la venta de Mikel Serrano ha hecho perder calidad, pero que era una oportunidad única, tanto para las arcas del club como para el propio jugador. Por otro lado, también ha explicado que “mercado frenético con esa ilusión y responsabilidad. Ha sido complicado el inicio porque venimos de un equipo que se ha salvado en la última jornada y eso se ha notado en el mercado de fichajes”.

Puesto por puesto, el director técnico también ha querido destacar que “se han reforzado el equipo doblando puesto”, sin jugadores que “pudieran optar a cambiar de posición o que fueran multidisciplinares en defensa y en ataque”.

Ante la posibilidad de convencer a los jugadores de fichar por el club, ha sido tajante, destacando que “los jugadores ven esto como un trampolín y cada año hay que rehacer la plantilla porque es lo que vende Unionistas”.

Por último, ante el mal inicio de liga con dos derrotas en las dos primeras jornadas disputadas, ha querido ser tajante: “No hay una nube negra por encima del club. En cuanto se consiga una victoria, los chicos se van a liberar ”.