Antonio Paz y el traspaso de Lendínez: “Se acuerdan unos términos de porcentaje, no hemos pagado ninguna cantidad al Granada”

Unionistas inició la semana con la presentación de Aarón Piñán y Juanma Lendínez. Los dos futbolistas dejaron claro que llegan para estar en un equipo protagonista con balón.

Antonio Paz. “De Aarón hay que dar poca presentación. Le conocemos todos. Juanma ha sido una opción de mercado que se nos ha dado y nos ha importado poco que fuese sub23. No ha sido fácil su salida del Granada. No sé si es el primero (traspaso), que yo haya hecho sí. Se acuerdan unos términos de porcentaje, no hemos pagado ninguna cantidad al Granada. Nos ha costado un poco que lo liberaran. ¿Mercado? Estamos cerca de alguna situación. Seguimos con central y pivote y arriba queremos algo pero no va ahí todo el esfuerzo en ello”.

Aarón Piñán. “Después de una lesión así no es fácil para nada. Estuve medio año en Fuenlabrada, pero no tuve los minutos que quise. Yo soy de pensar positivo y en el presente y hasta el momento estoy súper cómodo en el club. Con el míster vamos a muerte y tiene una idea de juego muy directa y nos estamos acoplando bien. De los errores es de lo que más se aprende. Tenemos la idea de tener el balón, apretar alto y ser agresivo”.

Juanma Lendínez. “Soy un jugador que se siente cómodo teniendo el balón la mayor parte del tiempo y me gusta que jueguen así los equipos, siendo el protagonista del partido. Pero hay que dominar todos los aspectos del juego. Cuando no tienes el balón, hay que robarlo. Unionistas es un club que desde fuera te llama la atención y es un club especial. Me informé con gente que ha estado aquí y también han hecho un esfuerzo desde el club por querer tenerme aquí fuese como fuese”.