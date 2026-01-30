Aplazado el encuentro entre La Virgen del Camino y el filial de Unionistas

El filial de Unionistas ve, por segunda jornada consecutiva, como se aplaza su encuentro. La Federación de Castilla y León de fútbol ha suspendido el partido entre La Virgen del Camino y el filial blanquinegro.

El choque estaba fijado para el sábado a las 15:45 horas este sábado en Los Dominicos, pero el estado del terreno de juego ha hecho que el encuentro se aplace.

Ahora, el equipo dirigido por Sergio Hernández tendrá que recuperar los choques ante el Atlético Mansillés y La Virgen del Camino.