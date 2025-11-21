Arbeloa: “No voy a hablar del arbitraje”

Álvaro Arbeloa vivió el choque ante Unionistas en una de las cabinas del Reina Sofía. En sala de prensa, escueto en palabras, valoró el encuentro ante los medios de comunicación.

Valoración. “Dolido. Ha sido un partido muy competido hasta que ha llegado la acción del penalti y ahí se ha acabado el partido. Se ha ido la luz”.

Sobre el arbitraje. “No voy a hablar del arbitraje. A nadie le gusta perder y es con lo que más molesto estoy”.