Arica Carter ficha por UniGirona

Arica Carter ya tiene nuevo destino. La escolta americana, con pasado en Perfumerías Avenida, ha firmado por el UniGirona que dirige Roberto Íñiguez.

"Con la llegada de Carter lo que hemos buscado es una jugadora que nos ayude a la posición de base y escolta, una anotadora y una buena defensora. Debe ser una de las referentes del equipo", indica Pere Puig, director deportivo de UniGirona.

Arica Carter es uno de los nuevos fichajes del equipo catalán, que también ha firmado a Mariam Coulibaly y ha renovado a jugadoras como Klara Holm, Canella y la MVP Bibby.