Los arqueros salmantinos logran dos oros y una plata en la Liga de Castilla y León de Tiro con Arco 3D

Los arqueros salmantinos del Club Arqueros de Sol XIV logran dos oros y una plata en la Liga de Castilla y León de Tiro con Arco 3D.

En total han participado 16 arqueros charros, donde una de las medallas de oro ha sido para Miguel Ángel Carrasco en la modalidad de Arco Compuesto, mientras Nicanor Fraile se ha alzado con el otro oro en la modalidad de Arco Tradicional.

La medalla de plata ha sido para María Paz Vicente en la modalidad de Arco Tradicional.

A diferencia del tiro olímpico convencional, la modalidad 3D traslada la competición al entorno natural, donde los arqueros deben completar un recorrido por el bosque compuesto por 24 dianas volumétricas de foam que representan animales a tamaño real. La dificultad reside en que las distancias son desconocidas, obligando al arquero a calcular visualmente antes de disparar sus dos flechas para puntuar en las zonas vitales de la figura.

Los tres arqueros, Miguel Ángel Carrasco, Nicanor Fraile y María Paz Vicente, ya se preparan para participar en el Campeonato de Castilla y León del próximo 17 de mayo en la localidad de El Barraco, en Ávila.