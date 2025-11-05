Arranca la Liga MEnTEGOLES 2025/2026 con importantes novedades para fomentar la inclusión a través del fútbol sala

La Liga MEnTEGOLES, la competición regional de fútbol sala integrada por personas con problemas de salud mental e impulsada por la Federación Salud Mental Castilla y León, da inicio a su edición 2025/2026. El pistoletazo de salida para la asociación FAEMA Salud Mental Ávila será este miércoles, 5 de noviembre, en el Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre, donde se enfrentarán al equipo de Salud Mental Salamanca.

La nueva temporada, que se desarrollará entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, presenta un cambio de formato significativo. Por primera vez, la Liga se disputará en un único grupo bajo el sistema “todos contra todos”. Este formato promete una competición más dinámica e igualitaria, determinando la clasificación directamente por los puntos acumulados.

De la final a la gran jornada de convivencia

Otra de las novedades más destacadas es la sustitución de la tradicional final por una gran jornada deportiva de convivencia. Este evento de clausura incluirá juegos tradicionales, partidos amistosos entre profesionales y jugadores, exhibiciones deportivas, actuaciones musicales y la solemne entrega de trofeos y reconocimientos especiales.

Los equipos participantes en esta edición son: Salud Mental Aranda F.C., Salud Mental Burgos, Rayo Palencia, Amanecer Segovia F.C., Faema Salud Mental Ávila, Salud Mental León, Salud Mental Salamanca Afemc, El Puente Salud Mental Valladolid y Salud Mental Ponferrada.

Más que deporte: salud, integración y valores

El objetivo principal de MEnTEGOLES sigue siendo el fomento de hábitos de vida saludable y la práctica deportiva regular, sirviendo además como una potente herramienta para la integración social y el fortalecimiento de las relaciones personales de sus participantes.

Ángel Lozano, gerente de la Federación, subraya la relevancia social de la iniciativa: “Después de más de una década, MEnTEGOLES ha consolidado una red de amistades y apoyo mutuo que trasciende lo deportivo”.

Desde su creación en 2013, la Liga se ha consolidado como un referente del deporte inclusivo en Castilla y León, contribuyendo activamente a visibilizar la salud mental y a romper estigmas a través del deporte.

Manteniendo sus valores fundamentales, la competición volverá a premiar la deportividad con la Tarjeta Verde, que se entregará a una persona destacada de cada equipo en la jornada final. También se reconocerá al equipo con mayor número de deportistas femeninas, reafirmando el compromiso de la Federación con la igualdad.

Según Lozano, esta nueva edición busca seguir poniendo en valor la deportividad, el compañerismo y la convivencia, que representan el verdadero espíritu y el auténtico premio de esta iniciativa.