El Arroyo Lions demuestra su superioridad ante el Salamanca RC

Si ya era complicado el duelo del Salamanca Rugby Club ante el intratable Arroyo Lions, el partido se puso mucho más cuesta arriba con los efectivos justos para el encuentro.

Los charros cayeron por 64-7 ante el rival más poderoso de la categoría y lo hicieron sin cambios y con tan solo catorce jugadores sobre el campo en la última media hora.

El único posado del equipo charro lo anotó Samuel, aunque el Salamanca Rugby Club no pudo lograr la conversión posterior.