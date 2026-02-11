Artola: “El mes de febrero es el que te hace ver hacia dónde vas a tirar hasta final de Liga”

Juan Artola fue la última incorporación de Unionistas en el mercado de invierno. El delantero se pone a disposición de Mario Simón y marca como clave el mes de febrero para saber hacia dónde irá Unionistas hasta el final de liga.

¿Cómo fue su debut con Unionistas? “Un poco corto, pero sabiendo cómo iba el resultado e iba el partido, era para ayudar el equipo. La prioridad era defender el resultado y esos tres puntos que eran muy buenos. Había que defender a mi par y luego darle aire al equipo en campo rival”.

Este fin de semana, se le abre una puerta más con la baja de De la Nava. “Quiero encontrarme bien e intentar ayudar al equipo en lo que pueda para cumplir los objetivos colectivos del equipo”.

¿Qué le puede aportar al ataque de Mario Simón? “Soy un jugador que con espacio puedo ir y en el área me puedo desenvolver bien. En banda también tengo esa llegada al segundo palo. Sin balón, tengo sacrificio para ayudar a los demás”.

¿Cómo se reestructura un equipo con tantas caras nuevas en invierno? “Son entrenamientos tácticos para tener la idea del míster y saber qué nos va a pedir con balón y sin balón. Ahora tenemos las orejas muy abiertas para entender todo rápido”.

¿Ve a Unionistas como un trampolín o le gustaría seguir? “No me pongo ningún objetivo sobre seguir o no seguir, lo que quiero es tener más minutos que tuve en Mérida para ayudar a Unionistas en lo que pueda”.

¿Qué compañero le ha impresionado más? “Álvaro, con el partido del otro día, me ha gustado mucho. Ya me había enfrentado a él, pero me ha gustado mucho cómo entrena”.

Importancia a los tres próximos partidos. “El mes de febrero es el que te hace ver hacia dónde vas a tirar hasta final de Liga. Le damos la importancia que tiene, que es mucha”.