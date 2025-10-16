De Astérix y Obélix a ‘300’: Unionistas llevará a tres centenares de seguidores a Tenerife

La afición de Unionistas no falla. Ya son tres centenares de aficiones con entrada para el partido en el Heliodoro Rodríguez López. El sábado, el equipo de Mario Simón pisará uno de los campos más míticos del fútbol español y estará bien arropado en las gradas.

Las personas interesadas en acudir a animar a Unionistas a Tenerife tendrán que rellenar el formulario online antes de las 20 horas de este jueves. Posteriormente, tendrán que acudir a la taquilla del estadio desde las diez de la mañana con el DNI y pagar los quince euros de la entrada.