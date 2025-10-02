Astu y la ilusión del Santa Marta por el playoff: “Tenemos cuerpo técnico y jugadores para poder intentarlo”

Astu se muestra muy contento por el rumbo que ha tomado la Unión Deportiva Santa Marta en este inicio liguero. El director deportivo del club tormesino señala a Mario Sánchez como pieza clave y también habla de la ilusión por poder disputar el playoff.

El arranque de Tercera RFEF deja al Santa Marta como tercer clasificado. “Estamos contentos con el equipo. Ya no solo por la clasificación, sino por el día a día. Ver los entrenamientos es un lujo y es lo más próximo a categoría profesional que podemos vivir”.

Ha invertido más dinero en la plantilla. Era necesario para poder dar un salto en la tabla. “Es un pequeño esfuerzo más. Es muy poco más. En comparación con otros equipos, tendremos el presupuesto 10 del grupo 8. Tenemos la suerte de que muchos de nuestros jugadores están afincados en Salamanca y eso nos facilita la situación. El club ahí, gracias a varios compañeros, ha podido obtener más ingresos con patrocinadores. La plantilla es más corta que la del año pasado y ahí hemos optimizado en tener cinco menos con licencia del primer equipo”.

¿Cuál es su equipo de trabajo interno y cuál en el scouting para ver otros partidos? “El volumen principal de trabajo lo tenemos en cantera y primer equipo. Tenemos una estructura que, para un club como el nuestro, es un privilegio. Tenemos al director de metodología. Y Rubén García, que es el secretario técnico, vamos viendo el grupo 8 de Tercera RFEF y otros grupos. También la Regional de Aficionados para ver a jugadores como Collado. O Richardson en Madrid”.

La llegada de Mario Sánchez da un salto a nivel de profesionalidad. “Es el salto más grande desde que estoy yo. Es lo que buscábamos desde el primer día. Lo que más me importa es el día a día porque es fundamental para conseguir éxitos”.

La cantera crece en número de fichas. “Hemos aumentado un equipo más por la demanda que había. Es de lo que más contentos podemos estar. Es cierto que hay más niños y cada vez más nivel. Hemos conseguido, de juveniles para abajo, reorganizar todo por edades y niveles y tener controladas todas las categorías. Era uno de los objetivos que me puse, controlarlo en año y medio. Gracias a mis compañeros, el día a día de cantera, da gusto. Todas las tardes somos cinco personas en oficinas”.

Han salido cedidos dos jugadores desde la UD Santa Marta al División de Honor de Unionistas. “Es una pregunta para el presidente que para mí. Yo he negociado este tema con David Mata durante el verano. Se fueron cedidos y queríamos un beneficio deportivo respecto a algún jugador. Al final, pues se llegó a otro tipo de acuerdo. Y casi es mejor que ese tema se trate con la directiva. Yo solo tengo poder deportivo y no poder económico. A mí me dan un presupuesto para el primer equipo y otro para la cantera. Yo solo para lo deportivo, a partir de ahí, con otros términos, ni quiero ni debo ni puedo”.

¿Es cierto que ha retenido a un jugador del filial y otros no pueden tramitar licencias? “Es otro tema que yo tengo que aparcar. Yo hago la plantilla del filial con Rubén y tenemos una serie de limitaciones con licencias del primer equipo con Kike, Richardson y Christian García. Pero el club decide que algún jugador debe continuar y nos supedita a que en ese aspecto tenemos una licencia menos y la plantilla en vez de ser de 22, sea de 18”.

El club está modernizando también el Alfonso San Casto. “La imagen es mucho más atractiva. Entre Manolo, el directivo, y Pablo, el responsable de Marketing, hacen un trabajo espectacular. Estamos a la espera de unos permisos para vallar el campo”.

¿Estará el Santa Marta a final de temporada en playoff de Tercera RFEF? “Es una pregunta difícil. Si no estoy aquí para eso, no estoy. El día que no tenga esa ambición, me iré. No es la obligación ni es el presupuesto para que sea el objetivo. Tenemos cuerpo técnico y jugadores para poder intentarlo”.

Y si se diese la gran noticia del ascenso, ¿el Santa Marta sería viable en Segunda RFEF? “Otra pregunta que no es para mí. Pero yo creo que sí. Ahí tenemos al Ayuntamiento cerca y lo tendríamos seguramente en Segunda RFEF. Cada vez tenemos más patrocinadores. No sé contestarte, pero yo creo al 99% que sí”.