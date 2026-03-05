Astu toma las riendas del Ciudad Rodrigo

El Ciudad Rodrigo CF notificaba en la tarde del miércoles la destitución de Chaquetín y su cuerpo técnico y este mismo jueves ha anunciado a su nueva estructura deportiva para el primer equipo.

Astu regresa al banquillo del Francisco Mateos, donde ya consiguió el ascenso de Provincial a Regional de Aficionados hace más de una década, y lo hará acompañado de Alejo Gil, Rubén García y Dela.