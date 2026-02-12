Athinaikos remonta y deja a Perfumerías Avenida sin semifinales de la Eurocup Women

Palo para Perfumerías Avenida. Las charras cayeron vieron cómo Athinaikos remontaba la eliminatoria en Salamanca (68-79) y caen en cuartos de final de la Eurocup Women.

No quería defender los puntos de la ida; quería ganar. Ese fue el mensaje de Montañana. Y así lo entendió Avenida desde el inicio. Las charras saltaron a la pista como un ciclón ante Athinaikos y pronto se pusieron con diez puntos de ventaja en la vuelta de los cuartos de finales (19-9). Las salmantinas movían bien el balón y Meyers ametrallaba el aro rival con ocho puntos para firmar sus mejores minutos en Avenida.

El cuarto inicial se cerró con la permisividad arbitral a Athinaikos para golpear todo lo que quiso y más y con las protestas de La Marea Azul, atónita de la diferencia de criterio (22-14).

Los diez siguientes minutos fueron todavía mucho peores. El trío arbitral penalizó cada buena defensa charra con falta (y habitualmente con tiros libres) mientras obviaba golpes claros sobre las jugadoras de Montañana en la otra pintura. Con Meyers en gran momento y tras un robo con canasta de Iyana (35-24), Perfumerías Avenida logró una renta de once puntos. Pero ahí todo cambió. Athinaikos aprovechó su ventaja física y la posibilidad de atacar la zona con puntos de Prince, Parks y Anigwe. Así hasta voltear el duelo al descanso (39-40) con un Avenida desquiciado con el baremo arbitral.

El tercer cuarto comenzó con triple de Iyana, pero Athinaikos respondió y se puso por delante en la eliminatoria tras un triple de Winterburn (42-49). Montañana se giró rápidamente a la mesa y paraba el choque con un tiempo muerto. Ahora ya no se trataba del partido, ya era tema de eliminatoria.

Cuando peor estaba el partido, Perfumerías Avenida logró meter a Athinaikos en bonus (algo muy celebrado en el pabellón de Würzburg) y fue como una hormiguita desde la línea de tiros libres: dos de Soriano, dos de Vilaró, dos de Kiss… y un triple de la húngara que ponía el 54-52. El tremendo tira y afloja del tercer acto acabó con una asistencia de Kiss para Cave y Avenida uno arriba en el partido (58-57) y siete en la eliminatoria.

Sin embargo, volvieron a aparecer los fantasmas arbitrales en el acto final. Con siete minutos por delante, Perfumerías Avenida ya estaba en bonus. Y se pasó del 58-57 al 59-67 con dos triples seguidos de Parks. Ahora era Athinaikos quien mandaba por un punto en la eliminatoria.

La reacción charra no se hizo esperar. Entre una maraña de manos y golpes Spreafico encontró a Cave, Iyana anotó dos tiros libres y Kiss encestaba un triple que hizo rugir al pabellón. 66-67. Y tres minutos por delante. Athinaikos no se quedó atrás. Una bandeja de Winterburn, un triple de Prince y una canasta contra tabla de Parks. 68-74. Y cien segundos por jugarse.

La eliminatoria se pondría cuesta arriba con 34 segundos para el final. Parks jugó grandes minutos cuando el balón quema, anotaba un triple y ponía nueve arriba a las griegas en el partido y tres por encima en la eliminatoria. Los triples de Spreafico y Kiss no entraron. Y Perfumerías Avenida cae en cuartos de final de la Eurocup.