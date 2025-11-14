Los atletas más destacados de Castilla y León reciben sus premios en Salamanca

Durante la tarde noche de este viernes, los atletas más destacados a nivel de Castilla y León fueron galardonados en la vigésima novena gala del Atletismo regional. El acto tuvo lugar en el auditorio de los Padres Paúles en la localidad de Santa Marta de Tormes.

Entre las entidades premiadas se encuentran los Ayuntamientos de Salamanca y de Santa Marta de Tormes y la Junta de Castilla y León.

Además, algunos atletas charros como Verónica Sánchez o Rodrigo Fito recibieron su premio como deportistas más destacados en 2025.