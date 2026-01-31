Los atletas salmantinos miden su potencial en el Campeonato Provincial Short Track

La pista cubierta Carlos Gil Pérez acogió en la tarde de este sábado una nueva edición del Campeonato Provincial de Short Track. Desde las tres y media de la tarde y hasta pasadas las nueve de la noche, los atletas charros buscaron sus mejores marcas en la pista cubierta.

La primera prueba fue la de Longitud femenina sub16, con victoria de Noa de Miguel y su mejor marca personal con 5.35, mientras que en Pértiga masculina absoluta, el vencedor indiscutible fue Óscar Acebes con 4.10 metros.

Las últimas pruebas en disputarse fueron las tres series de 800 hombres y de 800 mujeres, que cerraron el certamen en la pista cubierta Carlos Gil Pérez.