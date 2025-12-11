El Atlético Carbajosa anuncia a su nuevo entrenador

El Atlético Carbajosa ya tiene nuevo entrenador. El club charro, que compite en el grupo AA de Tercera FEB, ha contratado a Jacobo Ortega para cubrir la vacante de Manolo Rodríguez. El técnico debutará este sábado en el choque entre el equipo del alfoz y el CB Boecillo.

El nuevo entrenador, de 48 años, cuenta con experiencia en equipos como Zarzuela Maristas de Valladolid, CB Cuenca, CB La Vila, CB Daimiel o CB Dadarmo de Güímar.

“Su perfil combina liderazgo, capacidad de análisis del juego, formación de jugadores y gestión de grupos, cualidades que encajan con la filosofía y las necesidades actuales de nuestro club. Afrontamos esta nueva etapa con ilusión y ambición, convencidos de que la llegada de Jacobo Garrido aportará experiencia, trabajo y una visión renovada para seguir creciendo como equipo y pelear por las máximas metas posibles en la competición”, explican desde el Atlético Carbajosa.