El Atlético Carbajosa anuncia a su nuevo entrenador
Jacobo Garrido asume el banquillo del equipo charro en Tercera FEB
El Atlético Carbajosa ya tiene nuevo entrenador. El club charro, que compite en el grupo AA de Tercera FEB, ha contratado a Jacobo Ortega para cubrir la vacante de Manolo Rodríguez. El técnico debutará este sábado en el choque entre el equipo del alfoz y el CB Boecillo.
El nuevo entrenador, de 48 años, cuenta con experiencia en equipos como Zarzuela Maristas de Valladolid, CB Cuenca, CB La Vila, CB Daimiel o CB Dadarmo de Güímar.
“Su perfil combina liderazgo, capacidad de análisis del juego, formación de jugadores y gestión de grupos, cualidades que encajan con la filosofía y las necesidades actuales de nuestro club. Afrontamos esta nueva etapa con ilusión y ambición, convencidos de que la llegada de Jacobo Garrido aportará experiencia, trabajo y una visión renovada para seguir creciendo como equipo y pelear por las máximas metas posibles en la competición”, explican desde el Atlético Carbajosa.
