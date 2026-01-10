El Atlético Carbajosa arranca 2026 con una victoria

Primer partido del año 2026 para los dos representantes charros de la Tercera FEB. Y con distinta suerte para Atlético Carbajosa y Perfumerías Avenida.

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa se impuso por 87-82 al CB Filipenses. Los salmantinos comenzaron con mucha fuerza y se fueron con 20 puntos de ventaja al descanso. El debutante Massaley Jr anotó 18 puntos, aunque el mejor fue Dieye con 28 puntos y 22 rebotes.

Peor le fueron las cosas a Perfumerías Avenida. Los azulones cayeron por segunda jornada consecutiva, esta vez por 83-70 en la pista de Culleredo. Kourouma con 20 puntos y 12 rebotes y Okeke con 18 puntos fueron los mejores de Perfumerías Avenida.