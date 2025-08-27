El Atlético Carbajosa ya tiene a su 'bestia' interior: Norman Domingos

Fichaje de altura del Atlético Carbajosa. El equipo charro, que milita en la Tercera FEB, ha firmado a su 'bestia interior'. Norman Domingos ha fichado por la entidad salmantina para ser su referencia en la pintura.

El pívot angoleño, de 25 años y 2,07 metros de altura, llega procedente del Os Belenses portugués y fue MVP de la Liga CN1. Allí consiguió una media de 17,4 puntos y 12 rebotes por partido.

"Se trata de un jugador que destaca por su imponente físico y presencia bajo los tableros, con gran capacidad de intimidación, potencia en el rebote y una enorme entrega en defensa. En ataque, su determinación cerca del aro y su capacidad para generar segundas oportunidades lo convierten en una fuerza difícil de frenar. Además, su carácter de equipo y su actitud competitiva refuerzan los valores del club", desvelan desde el club del alfoz charro.

Además, el propio Norman Domingos ha dejado clara su ilusión por recalar en el Atlético Carbajosa: "“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda el Recoletas Salud Carbajosa. Llego con muchas ganas de trabajar, aportar todo lo que pueda al equipo y ayudar a que consigamos grandes cosas esta temporada. Quiero dar lo mejor de mí en la pista y que los aficionados disfruten con nuestro juego”.