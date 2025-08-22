El Atlético Carbajosa ficha al base Ekaitz Madinabeitia

El Atlético Carbajosa ha contratado al base Ekaitz Madinabeitia. El jugador, de 21 años y 1,83 metros, militó las últimas temporadas en el Arrasate Universidad de Mondragón.

“Se trata de un jugador con una gran calidad técnica, capaz de generar juego para sus compañeros, con una excelente visión en la pista y una gran capacidad para asumir responsabilidades en momentos decisivos”, explican desde el propio Atlético Carbajosa.

El propio Ekaitz Madinabeitia declaraba nada más firmar: “Estoy muy feliz de unirme a este proyecto. Quiero agradecer al club la oportunidad que me brinda para seguir creciendo como jugador y como persona. Llego con muchas ganas de aportar al equipo, aprender de todos y trabajar al máximo para conseguir grandes cosas juntos esta temporada”.

Con este fichaje, Manolo Rodríguez ya cuenta en sus filas con nueve jugadores: Samuel López, Derrick Pizarro, Ekaitz Madinabeita, Adrián Ramírez, Carlos Herrero, Dinis, Doudou Dieye, Jorge Morán y Adrián Sánchez.