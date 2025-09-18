Atlético Carbajosa firma una remontada de mérito en Ávila (76-81)
El conjunto salmantino vence al Óbila Hotel4Postes en la Copa Federación con un brillante debut de Ababacar, autor de 24 puntos
Atlético Carbajosa logró una trabajada victoria en la pista del Óbila Hotel4Postes (76-81), en la segunda jornada de la Copa Federación. El equipo salmantino se desquitó así de la derrota sufrida en su estreno ante Avenida, mostrando carácter, defensa y el poder anotador de Ababacar, quien debutó con 24 puntos y se convirtió en la gran referencia ofensiva.
El partido arrancó cuesta arriba para los visitantes, que encajaron un parcial de 9-0 en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo supo reaccionar gracias a la inspiración de su nuevo fichaje. A partir de ahí, el choque se equilibró, con un Atlético Carbajosa que supo resistir las rachas locales y llegar al descanso solo un punto por detrás (40-39).
Tras el paso por vestuarios, los de Carbajosa ajustaron su defensa y encontraron más fluidez en ataque, especialmente con la aportación de Ekaitz, Dinis y un triple clave de Samuel López. El último cuarto fue un pulso emocionante, resuelto con temple en los instantes finales gracias al acierto exterior y a la constancia defensiva.
Con esta victoria, Atlético Carbajosa suma confianza y demuestra que, pese a las bajas de jugadores importantes, tiene recursos para aspirar a más en la competición.
También te puede interesar
Lo último