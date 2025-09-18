Atlético Carbajosa firma una remontada de mérito en Ávila (76-81)

Atlético Carbajosa logró una trabajada victoria en la pista del Óbila Hotel4Postes (76-81), en la segunda jornada de la Copa Federación. El equipo salmantino se desquitó así de la derrota sufrida en su estreno ante Avenida, mostrando carácter, defensa y el poder anotador de Ababacar, quien debutó con 24 puntos y se convirtió en la gran referencia ofensiva.

El partido arrancó cuesta arriba para los visitantes, que encajaron un parcial de 9-0 en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo supo reaccionar gracias a la inspiración de su nuevo fichaje. A partir de ahí, el choque se equilibró, con un Atlético Carbajosa que supo resistir las rachas locales y llegar al descanso solo un punto por detrás (40-39).

Tras el paso por vestuarios, los de Carbajosa ajustaron su defensa y encontraron más fluidez en ataque, especialmente con la aportación de Ekaitz, Dinis y un triple clave de Samuel López. El último cuarto fue un pulso emocionante, resuelto con temple en los instantes finales gracias al acierto exterior y a la constancia defensiva.

Con esta victoria, Atlético Carbajosa suma confianza y demuestra que, pese a las bajas de jugadores importantes, tiene recursos para aspirar a más en la competición.