El Atlético Carbajosa y Manolo Rodríguez separan sus caminos

El Atlético Carbajosa ha notificado a primera hora de la tarde del miércoles el adiós de Manolo Rodríguez como entrenador del club. El equipo del alfoz charro marcha antepenúltimo del grupo AA de la Tercera FEB con tres triunfos y seis derrotas.

“Todos los que formamos parte del Atlético Carbajosa queremos agradecerle su trabajo, dedicación y esfuerzo durante estos meses al frente del primer equipo. Le deseamos la mayor de las suertes en sus próximos retos deportivos y personales”, explican desde el Atlético Carbajosa.

Ahora, el Atlético Carbajosa tendrá que buscar un nuevo técnico para el resto de la temporada en Tercera FEB.