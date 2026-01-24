El Atlético Carbajosa no puede ante el líder Zornotza
El choque de Perfumerías Avenida quedó aplazado por la imposibilidad de viajar del Estudiantes Lugo
El Atlético Carbajosa viajó hasta la pista del líder Zornotza y cayó por 90-70. Los charros plantaron cara pero fueron inferiores al equipo local, que ganó con justicia.
Dieye fue el máximo anotador de los charros con 19 puntos y 17 rebotes, y estuvo escoltado por Dinis (13), Madinabeitia (13) y Massaley Jr (10.
El encuentro entre el Perfumerías Avenida y el Estudiantes Lugo, del grupo AB, quedó aplazado por la Federación Española de baloncesto debido a la imposibilidad de viajar el equipo visitante por el estado de las carreteras.
También te puede interesar