El Atlético Carbajosa no puede ante el líder Zornotza

El Atlético Carbajosa viajó hasta la pista del líder Zornotza y cayó por 90-70. Los charros plantaron cara pero fueron inferiores al equipo local, que ganó con justicia.

Dieye fue el máximo anotador de los charros con 19 puntos y 17 rebotes, y estuvo escoltado por Dinis (13), Madinabeitia (13) y Massaley Jr (10.

El encuentro entre el Perfumerías Avenida y el Estudiantes Lugo, del grupo AB, quedó aplazado por la Federación Española de baloncesto debido a la imposibilidad de viajar el equipo visitante por el estado de las carreteras.