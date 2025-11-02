El Atlético Carbajosa pierde en un duelo ajustado ante CB Solares
Los charros intentaron la victoria con un triple de Morán en los segundos finales del encuentro
El Atlético Carbajosa cayó derrotado por 76-74 en la pista del CB Solares. Los locales se llevaron la victoria en un encuentro ajustado de principio a fin y en el que el Atlético Carbajosa pudo llevarse la victoria con un tiro de tres de Morán en los segundos finales.
Dieye, con 20 puntos y 16 rebotes, fue el mejor de la expedición charra. Madinabeitia aportó 18 puntos y Doss hizo 11 más en la escuadra de Manolo Rodríguez.
Los charros acaban la jornada en el decimoprimer puesto del grupo AA con dos victorias y tres derrotas en el casillero.
