El Atlético Carbajosa pierde en un duelo ajustado ante CB Solares

Los charros intentaron la victoria con un triple de Morán en los segundos finales del encuentro

Atlético Carbajosa - Cantbasket 04
Atlético Carbajosa - Cantbasket 04 | Mateo G.J.

El Atlético Carbajosa cayó derrotado por 76-74 en la pista del CB Solares. Los locales se llevaron la victoria en un encuentro ajustado de principio a fin y en el que el Atlético Carbajosa pudo llevarse la victoria con un tiro de tres de Morán en los segundos finales.

Dieye, con 20 puntos y 16 rebotes, fue el mejor de la expedición charra. Madinabeitia aportó 18 puntos y Doss hizo 11 más en la escuadra de Manolo Rodríguez.

Los charros acaban la jornada en el decimoprimer puesto del grupo AA con dos victorias y tres derrotas en el casillero.

