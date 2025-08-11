El Atlético Carbajosa renueva a Jorge Morán

El Atlético Carbajosa ha anunciado a su cuarta pieza para la próxima campaña en Tercera FEB. Se trata de Jorge Morán, alero de 1,96 metros, que renueva con el club y se pone a las órdenes de Manolo Rodríguez.

"Conocido por ser uno de los grandes ‘bombarderos’ de la plantilla, Jorge combina un tiro exterior letal con una gran ética de trabajo y entrega en cada minuto sobre la pista. Su capacidad para abrir el juego, generar ventajas y sumar puntos en momentos decisivos lo convierten en una pieza clave dentro del proyecto que dirige Manuel A. Rodríguez en Tercera FEB", explican desde el Atlético Carbajosa.

Y Jorge Morán ha querido responder a la confianza del club del alfoz charro: "Es un orgullo seguir vistiendo esta camiseta. Estoy con muchas ganas de empezar la temporada y devolver en la pista toda la confianza que el club ha depositado en mí".