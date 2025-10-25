El Atlético Carbajosa vence en el último suspiro al Cantbasket 04

El Atlético Carbajosa se impuso en el último suspiro al Cantbasket 04 en el pabellón de Carbajosa. Los charros vencieron por 84-83 y suman un nuevo triunfo a su casillero.

Los de Manolo Rodríguez se apoyaron en el estratosférico partido de Dieye, con 28 puntos y 23 rebotes, y también apoyaron Doss y Madinabeitia con quince puntos más cada uno.

En el grupo AB, Perfumerías Avenida cayó en la pista del líder Calvo Basket Xiria. El equipo de Jesús Gutiérrez pagó caro su mal primer cuarto (27-15) y no pudo meterse de lleno en la lucha por el primer puesto. Smith, con 23 puntos, y Kourouma, con 19 puntos y 16 rebotes, fueron los más destacados de los azulones.