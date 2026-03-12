El Atlético Ciudad de Salamanca solicita a la RFCyLF la carta de libertad de una jugadora del Navega

La Federación de Castilla y León de fútbol ha recibido la petición del Atlético Ciudad de Salamanca para solicitar la carta de libertad de una jugadora del Navega y que se incorpore en el tramo final de la temporada.

En el Atlético Ciudad de Salamanca esgrime que la jugadora no entrena ni compite con el club escolar desde el día 6 de diciembre de 2025 y que “desde hace tres meses no mantiene actividad deportiva efectiva”, por lo que alega situación de inactividad deportiva prolongada.

En su escrito, el club charro alega solicitar la carta de libertad para que la jugadora continúe su actividad deportiva. El Atlético Ciudad de Salamanca muestra su disposición a asumir los costes derivados de mutualidad deportiva y los gastos federativos de la licencia para ‘compensar’ al Navega, algo que ha sido rechazado por el club escolar.

Ahora la RFCyLF tendrá que tomar una decisión tras la solicitud de tramitación urgente, debido al número reducido de partidos restantes para el final de la competición.