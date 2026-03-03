El Atlético de Madrid se fija en un canterano de Unionistas... y se puede ir gratis

La gran temporada de Óscar Lorenzo en el División de Honor de Unionistas no pasa desapercibida en algunas de las grandes canteras del país. El delantero, que no tiene contrato profesional con Unionistas, podría marcharse libre este próximo verano.

Tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, el Atlético de Madrid se ha fijado en el atacante salmantino y podría incorporarle para su equipo C la campaña próxima.

Óscar Lorenzo está jugando los últimos partidos en el filial de Unionistas para intentar buscar la salvación en Tercera RFEF.

El club charro, que movió ficha tarde a la hora de intentar hacerle un contrato profesional a través del primer equipo, tendrá que pelear con uno de los mejores equipos del país para no quedarse sin uno de sus mejores canteranos.