El Atlético de Madrid golea a Unionistas en División de Honor

Unionistas cayó goleado por 5-0 ante el Atlético de Madrid en División de Honor. Los blanquinegros marraron dos penaltis.

Raúl Fuentes confió de inicio en Montero bajo palos; Edu López, Nico Rincón, Pedro López y Eloy en defensa; Arroyo, Mansilla y Ferreiro en la medular; y Adrian Jorge, Mateo Gutiérrez y Rubén Gómez en ataque.

Los colchoneros se adelantaban mediada la primera mitad con un gol de penalti y hacían el 2-0 a la media hora.

En el minuto 35, Unionistas gozó de un penalti y expulsión de un jugador rival. Sin embargo, Eloy marraba el lanzamiento desde los once metros.

Unionistas se quedaría con diez a la hora de partido por expulsión de Nico Rincón. Para más inri, Unionistas volvería a fallar un penalti, esta vez por medio de Rozas.

A veinte minutos para el final, el Atlético mataba el partido con el 3-0. Ya con el partido decidido, los locales engordaron el resultado hasta la manita final.