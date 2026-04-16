El Atlético Salamanca defiende título en el campeonato autonómico de clubes absolutos

El Atlético Salamanca se proclamó campeón el año pasado en el Autonómico de clubes absoluto en categoría masculina. Ahora, el equipo charro defenderá el trono en el Campus de la Universidad de León.

En hombres tomarán parte el equipo anfitrión del ULE Sprint Atletismo, Atlético Salamanca, Puentecillas Palencia, Image FDR, Racing Valladolid, C.A. Valladolid, Ibercaja Capiscol y Universidad de Burgos. En mujeres disputarán el Regional, ULE Sprint Atletismo, C.A. Valladolid, Image FDR, Puentecillas Palencia, Atlético Salamanca, Universidad de Burgos, Racing Valladolid y Ibercaja Capiscol.

La competición se celebrará a un atleta por prueba y club. Cada atleta podrá participar en una prueba y el relevo, o los dos relevos. Los atletas de la categoría Master, Senior, Sub-23 y Sub-20 podrán participar en todas las pruebas. Los atletas Sub-18 masculinos podrán hacer todas sus pruebas autorizadas. Las mujeres no podrán hacer 3.000 metros obstáculos. Estos atletas podrán hacer una prueba y un relevo, de forma que la suma de las distancias recorridas en la prueba individual y el relevo, si son carreras, no exceda de 510 metros; o los 2 relevos. En el caso de los Sub-16, en sus pruebas autorizadas y no pueden doblar. Por último, los atletas de categoría Sub-14 e inferiores no están autorizados a participar.

La participación de atletas de clubes asociados se limitará a un máximo de 6 participaciones por club. Cada club podrá utilizar un máximo de 5 participaciones de atletas extranjeros con licencia RFEA (en este apartado no se consideran los atletas de categoría Sub-20, Sub-18 y Sub-16). El número de cambios que podrá efectuar cada club con respecto a la inscripción inicial será de cinco.

La competición arrancará a las 13 horas, con el concurso de jabalina y concluirá al filo de las ocho de la tarde, con los diferentes relevos. Las pruebas que se disputarán serán: 100 metros, 200, 400, 100/110 metros vallas, 400 vallas, 4x100, 4x400, 800, 5 km marcha, triple salto, martillo, 1.500, altura, peso, 3.000, pértiga, disco, 3.000 obstáculos, longitud y jabalina.