El atletismo de Salamanca, reconocido en el Ayuntamiento por su balance histórico: "Está viviendo un momento extraordinario"

La concejala de Deportes, Almudena Parres, recibe a una representación del atletismo salmantino en homenaje a los éxitos cosechados durante este año

64 medallas, cuatro récords de España, dos puestos de finalista internacional, tres internacionalidades... Son logros conseguidos por atletas salmantinos durante el año 2025. Un balance histórico que ha sido celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Salamanca.

El olímpico Álvaro de Arriba ha sido uno de los participantes junto a técnicos, representantes de la delegación provincial y clubes. "Estamos muy orgullosos de nuestro atletismo, que está viviendo un momento extraordinario con talento, esfuerzo y mucha ilusión", ha señalado la concejala de Deportes, Almudena Parres.

La primera teniente de alcalde también ha recordado la apuesta constante del Ayuntamiento por el atletismo. Además de promocionar la disciplina a través del Programa Municipal de Juegos Escolares, la pista cubierta Carlos Gil Pérez ha acogido torneos como el Campeonato de España sub-20 y el primer Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca, en el que reapareció la medallista internacional Yulimar Rojas.

La segunda edición del Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca se celebrará en 2026, al igual que la 28º Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca ‘Carlos Gil Pérez’ y el Campeonato de España sub-16.