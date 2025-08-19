Avanza la instalación de las cabinas y los palcos en el Reina Sofía

Poco a poco va mejorando la instalación del Reina Sofía. Desde hace unos días se están los colocando los ansiados palcos y las cabinas de prensa que dotarán de una imagen más moderna a la grada antigua.

Unionistas llevaba años intentando colocar los nuevos palcos y las cabinas de prensa y esta temporada serán ya una realidad para los partidos de Primera RFEF y de División de Honor (los que se jueguen en el estadio y no en los anexos).

Ahora la instalación está a la espera de que se realice el segundo vial que conectará la avenida Carlos I hasta el fondo con mayor capacidad. Cuando esta mejora sea realizada, la seguridad aumentará puesto que habrá otro punto de entrada al Reina Sofía.