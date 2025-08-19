Avanza la instalación de las cabinas y los palcos en el Reina Sofía

Los operarios han aumentado el ritmo de trabajo de esta nueva mejora en la instalación

Instalación de palcos del Reina Sofía
Instalación de palcos del Reina Sofía | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

Poco a poco va mejorando la instalación del Reina Sofía. Desde hace unos días se están los colocando los ansiados palcos y las cabinas de prensa que dotarán de una imagen más moderna a la grada antigua.

Unionistas llevaba años intentando colocar los nuevos palcos y las cabinas de prensa y esta temporada serán ya una realidad para los partidos de Primera RFEF y de División de Honor (los que se jueguen en el estadio y no en los anexos).

Ahora la instalación está a la espera de que se realice el segundo vial que conectará la avenida Carlos I hasta el fondo con mayor capacidad. Cuando esta mejora sea realizada, la seguridad aumentará puesto que habrá otro punto de entrada al Reina Sofía.

También te puede interesar

Lo último

stats