Avenida vence al Movistar Estudiantes (71-68) en un partido marcado por el homenaje a Silvia Domínguez

Avenida ganó al Movistar Estudiantes por 71-68 en un partido marcado por el homenaje, en el descanso, a Silvia Domínguez. El encuentro, correspondiente a la primera vuelta de la Liga Femenina, exigió a las de Montañana a pelear por la victoria.

Pese a que hubo momentos en los que Estudiantes se adelantó en el marcador, Avenida supo finalmente coger las riendas del partido y alzarse con la victoria.

Perfumerías Avenida – Estudiantes

El triunfo permite a Avenida cerrar esta primera vuelta de la Liga Femenina del campeonato con una victoria ajustada, con un duelo disputado hasta el final.

Caben destacar, además, los 21 puntos anotados por Iyana Martín durante el encuentro.