El Ayuntamiento reconoce la trayectoria del Balonmano Salamanca

Treinta años cumple el Balonmano Salamanca y el Ayuntamiento reconoce la trayectoria del club charro. La concejala de Deportes, Almudena Parres, recibió en el Consistorio a la delegación del club charro y recortó la contribución a la promoción del deporte salmantino y la colaboración municipal en el desarrollo de su actividad que se lleva a cabo, principalmente, en el polideportivo municipal Río Tormes. Precisamente, a finales de 2024 el Ayuntamiento de Salamanca renovó el pavimento de estas instalaciones sustituyéndolo por material elástico apto por la práctica del balonmano.

El acto por el 30 aniversario tendrá lugar en la Residencia de los Padres Paúles (Santa Marta de Tormes), a partir de las 20:00 horas, y reunirá a representantes institucionales, deportistas, cuerpos técnicos, patrocinadores y miembros de la comunidad balonmanística salmantina.

Durante el transcurso se presentará la estructura deportiva actual, con los 11 equipos que integran el proyecto en la temporada en curso, reflejando el crecimiento y la consolidación de su cantera a lo largo de estos 30 años.

Posteriormente, se ofrecerá un recorrido general por la historia del club, repasando sus orígenes, su evolución y su papel en la promoción del balonmano en la ciudad. El evento reconocerá y agradecerá la labor de muchas de las personas y entidades que han contribuido al desarrollo del club en estos 30 años: miembros de las distintas directivas, patrocinadores, deportistas y entrenadores que han marcado la trayectoria del Balonmano Ciudad de Salamanca tanto a nivel local como nacional.

Durante la gala se proyectará también material audiovisual conmemorativo, con imágenes históricas y mensajes especiales de figuras del balonmano y clubes profesionales que se hanquerido sumar a la celebración. El acto concluirá con una reflexión sobre el presente y futuro del club, reafirmando su compromiso con el deporte formativo, el impulso del balonmano en Salamanca y los valores que han guiado su actividad desde 1995.