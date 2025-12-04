El Ayuntamiento de Salamanca abre sus puertas a Andrés Bernabé

El Ayuntamiento de Salamanca recibió en la mañana de este jueves a Andrés Bernabé Campero. La concejala de Deportes, Almudena Parres, fue la anfitriona para el kickboxer y sus familiares y amigos.

El alumno de la Escuela Élite de Salamanca consiguió el campeonato de Europa Profesional ISKA de Full Contact -81kg hace unas semanas.

"El que se sube al ring soy yo, soy la persona que se pelea y se lleva los golpes. Pero sin las personas de mi alrededor, no lo habría conseguido. Es el reconocimiento del trabajo duro diario y si necesito una inspiración, solo tengo que mirar alrededor", expresaba un emocionado Andrés Bernabé.