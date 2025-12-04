El Ayuntamiento de Salamanca abre sus puertas a Andrés Bernabé
El deportista de la Escuela Élite de Salamanca logró el campeonato de Europa Profesional ISKA de Full Contact
El Ayuntamiento de Salamanca recibió en la mañana de este jueves a Andrés Bernabé Campero. La concejala de Deportes, Almudena Parres, fue la anfitriona para el kickboxer y sus familiares y amigos.
El alumno de la Escuela Élite de Salamanca consiguió el campeonato de Europa Profesional ISKA de Full Contact -81kg hace unas semanas.
"El que se sube al ring soy yo, soy la persona que se pelea y se lleva los golpes. Pero sin las personas de mi alrededor, no lo habría conseguido. Es el reconocimiento del trabajo duro diario y si necesito una inspiración, solo tengo que mirar alrededor", expresaba un emocionado Andrés Bernabé.
También te puede interesar
Lo último